Порошенко: Введение военного положения на Украине не скажется на ситуации в Донбассе

Киев, 26 ноября. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что введение военного положения не скажется на ситуации в Донбассе.

Он отметил, что Киев не планирует осуществлять какие-либо наступательные операции, сосредоточившись исключительно на защите своей территории. По его словам, главной целью власти является защита прав и свобод граждан.

«Также это не значит изменение положения на линии столкновения в отдельных районах Донецкой и Луганской областей и других участках», — сказал президент Украины, выступая на заседании СНБО.

25 ноября корабли ВМС Украины нарушили границу Российской Федерации. Кроме того, они не выполнили законные требования российских властей. Об этом писала Газета.ru.

Сообщается, что к настоящему моменту нарушители задержаны. По факту противоправных действий возбуждено уголовное дело.