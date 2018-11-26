Тарасова заступилась за фигуристку Медведеву

Москва, 26 ноября. Заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала критические высказывания ряда СМИ в адрес потерпевшей неудачу на этапах серии Гран-при фигуристки Евгении Медведевой.

«У меня волосы встают дыбом от того, что я читаю. Просто накинулись, как на живое мясо. Что люди могут знать об этом? Отчего уходят, расстаются с тренером, отчего уезжают… Такая идет травля в ее сторону, самая настоящая», — заявила Тарасова в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Тренер назвала критику СМИ в адрес Медведевой неоправданной.

Ранее стало известно, что российская фигуристка Евгения Медведева не сумела пробиться в финал Гран-при. Спортсменке необходимо было победить на этапе во французском Гренобле, чтобы выступить в финале серии Гран-при, который пройдет в Канаде. При определенном стечении обстоятельств россиянку могло устроить и второе место. Выполнить эту задачу Медведевой не удалось.