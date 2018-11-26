Россия запросила срочное заседания СБ ООН из-за ситуации в Азовском море

Москва, 26 ноября. Заместитель постоянного представителя РФ в Совете Безопасности ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Российская Федерация запросила срочную встречу членов всемирной организации по поводу ситуации в Азовском море.

«В связи с опасным развитием ситуации в Азовском море и последовавшими за ними событиями Россия запросила срочный созыв открытого заседания СБ утром 26 ноября по пункту повестки дня «Поддержание международного мира и безопасности», — отметил он.

Как отметил Полянский, предварительно, заседание состоится в понедельник в 19.00 по московскому времени.

Накануне три украинских военных корабля взяли курс на Керченский пролив после того, как нарушили российскую госграницу. Российские пограничники оперативно отреагировали на провокацию, перекрыв доступ в пролив военными катерами и сухогрузом. В итоге были задержаны три корабля ВМС Украины — «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу». Было возбуждено уголовное дело по факту нарушения границы.