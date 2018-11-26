Чехия хочет сократить число российских дипломатов в Праге

Прага, 26 ноября. Министерство иностранных дел Чехии обсуждает с Россией вопрос о сокращении численности дипломатов и автомобилей в посольстве РФ в Праге. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства республики Томаш Петржичек в интервью газете Pravo.

По словам Петржичека, уменьшение зарегистрированных на российское посольство автомобилей было одной из тем на переговорах. По его мнению, количество зарегистрированных машин на посольство РФ большое.

«Мы можем лишь предполагать, для чего эти машины используются», — заявил чешский дипломат.

Сообщается, что разведслужбы представили чешскому министерству отчеты о том, что якобы увеличилась активность российских спецслужб.

Петржичек также отметил, что Прага должна решить вопрос о числе сотрудников посольства России, которые не обладают дипломатическими паспортами. По его словам, число дипломатов и техперсонала «должно соответствовать масштабу такой страны, как Чехия». При этом он рассчитывает, что переговоры о сокращении численности персонала российского посольства не приведут к ответным мерам со стороны Москвы. Чешский министр добавил, что Прага не хотела бы, чтобы «это парализовало деятельность чешского посольства в РФ».