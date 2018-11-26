Военную прокуратуру Украины подняли по тревоге — Луценко

Киев, 26 ноября. Военная прокуратура Южного региона Украины и часть прокуратуры зоны Операции объединенных сил (ООС) подняты по тревоге после якобы «атаки» российских пограничников на украинские военные суда, написал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на своей странице в социальной сети Facebook.

Луценко заявил, что «захват» трех кораблей ВМС Украины, о котором ранее заявил Киев, попадает под признаки акта агрессии России согласно Резолюции №3314 Генеральной ассамблеи ООН.

Кроме того, украинский генпрокурор ссылается на договор между Киевом и Москвой о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. По его мнению, украинские военные корабли пользуются свободой судоходства в Керченском проливе и Азове, поэтому могут проходить через пролив и море в любое время при условии соблюдения безопасности судоходства.

Напомним, три корабля ВМС Украины незаконно пресекли государственную границу России с целью провокации. По информации ФСБ РФ, Киев игнорировал законные требования российской стороны, совершая опасные маневры. В итоге российские пограничники вынуждены были задержать три корабля-нарушителя. Было возбуждено уголовное дело по факту незаконного пересечения границы.