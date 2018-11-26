Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Украина

Посольство России в Киеве закидали дымовыми шашками

111
0 Оставить комментарий

Посольство России в Киеве закидали дымовыми шашками

Киев, 26 ноября. У российского посольства в Киеве проходит акция протеста, в ходе которой агрессивно настроенные провокаторы забросали здание дымовыми шашками и файерами. У входа в здание участники акции положили покрышки, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

В настоящее время у посольства находятся около 200 человек. Некоторые принесли с собой бумажные кораблики с целью поджечь их, однако находящиеся на месте сотрудники полиции пресекли их попытки.

Посольство России в Киеве закидали дымовыми шашками

Митингующие бросают дымовые шашки в здание, жгут фаера. В какое-то время все было затянуто едким оранжевым дымом, произошло несколько стычек с правоохранителями.

Движение по правой полосе Воздухофлотского проспекта было перекрыто протестующими, которые призывают «объявить России войну» в связи с ситуацией в Керченском проливе. 

Не исключено, что возможен силовой вариант развития событий. Агрессивно настроенная толпа может пойти на штурм здания. Ситуацию пытаются контролировать полицейские, представители нацгвардии и силовики, которых к настоящему времени становится все больше.

Посольство России в Киеве закидали дымовыми шашками

В воскресенье утром три корабля ВМС Украины направились к Керченскому проливу, нарушив государственную границу Российской Федерации. Российские пограничники задержали суда-нарушители.

Автор: Тимур Румянцев
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.