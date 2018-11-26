Посольство России в Киеве закидали дымовыми шашками

Киев, 26 ноября. У российского посольства в Киеве проходит акция протеста, в ходе которой агрессивно настроенные провокаторы забросали здание дымовыми шашками и файерами. У входа в здание участники акции положили покрышки, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

В настоящее время у посольства находятся около 200 человек. Некоторые принесли с собой бумажные кораблики с целью поджечь их, однако находящиеся на месте сотрудники полиции пресекли их попытки.

Митингующие бросают дымовые шашки в здание, жгут фаера. В какое-то время все было затянуто едким оранжевым дымом, произошло несколько стычек с правоохранителями.

Движение по правой полосе Воздухофлотского проспекта было перекрыто протестующими, которые призывают «объявить России войну» в связи с ситуацией в Керченском проливе.

Не исключено, что возможен силовой вариант развития событий. Агрессивно настроенная толпа может пойти на штурм здания. Ситуацию пытаются контролировать полицейские, представители нацгвардии и силовики, которых к настоящему времени становится все больше.

В воскресенье утром три корабля ВМС Украины направились к Керченскому проливу, нарушив государственную границу Российской Федерации. Российские пограничники задержали суда-нарушители.