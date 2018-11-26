Киев, 26 ноября. Украинские власти могут ввести военное положение после инцидента в Азовском море. Такое заявление сделал секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов.

Накануне Киев осуществил опасную провокацию в Азовском море. Корабли ВМС Украины в нарушение Конвенции по морскому праву вошли в территориальные воды России в Азовском море. Они не реагировали на законные требования властей немедленно остановиться. По факту незаконного пересечения границы России возбуждено уголовное дело.

По мнению многих экспертов, военное положение может быть использовано Петром Порошенко как повод для отмены предстоящих выборов. Таким образом Порошенко, несмотря на крайне низкую поддержку граждан, может неопределенно долго находиться у власти.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов объяснил, кто стоит за провокациями Украины в Азовском море. Об этом писала Газета.ru.