Первая партия арктических ЗРК «Тор-М2ДТ» принята Минобороны

Москва, 26 ноября. В распоряжение армии России поступила первая партия арктических зенитных ракетных комплексов «Тор-М2ДТ». Об этом сообщил департамент информации и массовых коммуникаций министерства обороны России.

Специалисты военного представительства российского министерства обороны приняли первую партию, которая состояла из 12 комплексов «Тор-М2ДТ».

«Специалистами 705-го военного представительства Минобороны России проведен цикл приемо-сдаточных испытаний и в полном объеме завершен прием первой серийной партии из 12 арктических комплексов «Тор-М2ДТ», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее оборонное ведомство России сообщало, что первые арктические зенитные ракетные комплексы «Тор-М2ДТ» поступят на вооружение Северного флота.