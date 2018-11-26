Порошенко попросил Верховную раду ввести военное положение

Киев, 26 ноября. Совет национальной безопасности (СНБО) Украины передал на рассмотрение Верховной воды вопрос о введении на Украине военного положения из-за ситуации в Керченском проливе. Такое решение было принято в ходе заседания СНБО. Его поддержал украинский президент Петр Порошенко, также принявший участие в заседании.

Заседание Рады пройдет в понедельник в закрытом режиме.

Отметим, что в случае введения военного положения на Украине будет объявлена мобилизация, а также трудовая повинность: население страны будет привлекаться к общественно полезным работам, направленным на обеспечение обороноспособности Украины. Военное положение также подразумевает соблюдение комендантского часа. Самое главное — при военном положении на неопределенный срок будут отменены выборы президента, а также выборы в Верховную раду.

Накануне утром три корабля ВМС Украины незаконно пересекли государственную границу Российской Федерации с целью провокации. Как сообщили в Федеральной службе безопасности РФ, украинские корабли игнорировали законные требования российской стороны, совершая опасные маневры.

В итоге российские пограничники были вынуждены задержать корабли-нарушители, а именно — «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу». Кроме того, было возбуждено уголовное дело по факту незаконного пересечения госграницы.