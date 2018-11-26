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Все погранпереходы закрыты на крупнейшем КПП американско-мексаканской границы

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Все погранпереходы закрыты на крупнейшем КПП американско-мексаканской границы

Тихуана, 25 ноября. Все пограничные переходы на крупнейшем контрольно-пропускном пункте между Сан-Диего и Тихуаной остановлены после того как американская полиция разогнала собравшихся у границы с США мигрантов из Центральной Америки, которые требовали предоставить им убежище, сообщает The New York Times.

Движение было приостановлено в обоих направлениях. Президент США Дональд Трамп объявил тревогу из-за собравшихся мигрантов и развернул военные силы на границе для поддержки пограничного патруля.

Все погранпереходы закрыты на крупнейшем КПП американско-мексаканской границы

Сотрудники силовых ведомств на американо-мексиканской границе применили против нелегалов слезоточивый газ, когда они попытались разрушить стену на границе США с Мексикой, пишет «Газета.ru».

В составе каравана мигрантов из Гондураса — почти семь тысяч человек. В октябре он достиг мексиканской границы. Люди просят убежище у властей Мексики и США. Еще несколько тысяч человек направляются в сторону США из Сальвадора, сообщают iz.ru.

Автор: Катерина Михайлиди
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