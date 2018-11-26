Уголовное дело возбуждено по факту незаконного пересечения границы РФ кораблями ВМС Украины

Москва, 26 ноября. По факту незаконного пересечения кораблями ВМС Украины границы Российской Федерации возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает Федеральная служба безопасности РФ.

Корабли ВМС Украины вошли в территориальные воды России 25 ноября с нарушением Конвенции по морскому праву и других норм международного права. Они держали курс на Керченский пролив. На законные требования властей немедленно остановиться экипажи не реагировали. Корабли выполняли опасные маневры.

В ответ российские пограничники предприняли меры, необходимые для обеспечения безопасности судоходства.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что провокационные действия Киева в Азовском море поддерживаются Западом. Об этом писала Газета.ru.

Также сообщалось о задержании трех судов ВМС Украины.