ФСБ сообщила об очередной попытке незаконных действий ВМС Украины в Черном море

Москва, 26 ноября. Нарушившие границу РФ корабли ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» в 19.00 25 ноября совершили новую попытку незаконных действий и были задержаны с применением оружия. Об этом заявили в Центре общественных связей ФСБ России.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. По данным ФСБ, украинские суда устроили провокацию в 19.00 25 ноября.

«С целью принудительной остановки украинских военных кораблей применено оружие. В результате в территориальных водах РФ в Черном море все три судна ВМС Украины задержаны», — заявили в ведомстве.

По данным «Газеты.ru», все корабли и суда ВМС Украины выходят в море.

Напомним, украинские корабли совершили провокацию в Черном море. Они незаконно пересекли границу России и направились к Керченскому проливу, не реагируя на требования российских пограничников остановиться, сообщает RT.