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ФСБ РФ: Трем раненым украинским военным оказана медпомощь

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ФСБ РФ: Трем раненым украинским военным оказана медпомощь
Москва, 26 ноября. Трем раненым украинским военнослужащим с кораблей ВМС Украины, нарушивших госграницу РФ, была оказана медпомощь, в настоящее время угрозы их жизни нет. Об этом говорится в сообщении Центра общественных связей Федеральной службы безопасности Российской Федерации.

Как сообщили в ведомстве, в ходе задержания кораблей «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу», осуществивших незаконные действия в пределах российского территориального моря, применялось оружие с целью принудительной остановки судов. 

«Трем раненым военнослужащим ВС Украины оказана медицинская помощь, — отмечается в сообщении ФСБ. — Угрозы их жизни нет».

В воскресенье утром три корабля ВМС Украины направились к Керченскому проливу, нарушив госграницу России. Позже из Бердянска выдвинулись еще два украинских бронированных артиллерийских корабля класса «Гюрза». Доступ в пролив был перекрыт российскими военными катерами и сухогрузом, а штурмовики Су-25 начали патрулирование воздушного пространства.

Автор: Тимур Румянцев
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