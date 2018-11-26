«Призываем к сдержанности и деэскалации»: НАТО отреагировала на провокацию Киева

Брюссель, 26 ноября. НАТО призывает к сдержанности и деэскалации в связи с ситуацией в Азовском море. Об этом заявила представитель альянса Оана Лунгеску.

Она подчеркнула, что военный блок внимательно следит за ситуацией в Азовском море и Керченском проливе и находится в контакте с Киевом.

«Мы призываем к сдержанности и деэскалации», — подчеркнула Лунгеску, призвав Россию обеспечить доступ к украинским портам.

Напомним, Киев совершил провокацию в Черном море силами ВСМ Украины, корабли которых незаконно пересекли госграницу РФ. Как заявили в ФСБ, украинские корабли вошли в российское территориальные воды и опасно маневрировали, двигаясь к Керченскому проливу. Небо над Крымским мостом патрулирует военная авиация, сообщает «ФедералПресс».

В ФСБ сообщили, что готовятся представить неопровержимые доказательства совершения украинской стороной провокации. В официальном заявлении ведомства говорится, что корабли ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» задержаны, сообщает «Царьград».