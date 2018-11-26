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Победительницей детского Евровидения стала представительница Польши

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Победительницей детского Евровидения стала представительница Польши

Минск, 25 ноября. Тринадцатилетняя представительница Польши Роксана Венгиель стала победительницей детского Евровидения, финал которого прошел в столице Белоруссии.

За победу боролись представители 20 стран — число участников в этом году стало рекордным с 2003 года.

От России на музыкальном конкурсе выступала Анна Филипчук, пишет «Газета.ru».

Венгиель является победительницей первого сезона шоу The Voice Kids Poland. Второе место на Евровидении заняла певица из Франции Ангелина. Россиянка Анна Филипчук заняла 10 место, сообщает iz.ru.

Автор: Катерина Михайлиди
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