Дочь умершей в ОАЭ россиянки отправила правителю Дубая письмо благодарности

Москва, 25 ноября. Вице-президент и премьер-министр ОАЭ, правитель Дубая шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум оплатил счет долг россиянки Анастасии Поповой в 15 млн рублей, из-за которого она не могла вернуться в Россию. В знак благодарности женщина написала шейху письмо.

«Ваш Великий Поступок не просто облегчил мою жизнь, а вернул всему миру веру в чудеса доброты и сострадания!» — отметила Попова в письме.

Она пожелала правителю Дубая, его родным и близким, а также всем гражданам государства счастья, здоровья и долгих лет процветания и благоденствия.

«Спасибо Вам за безграничную доброту Вашего сердца!» — написала благодарная россиянка, передает издание «360».

Россиянка прилетела в ОАЭ из Тамбова вместе с 57-летней матерью Натальей и двумя детьми. Во время отдыха у Натальи разорвалась аорта, врачам не удалось спасти женщину. Несмотря на это, они выставили счет в размере около 15 млн рублей (783 тысяч дирхам). Дочь умершей обязали погасить долг, иначе она не вернется на родину. В итоге правитель Дубая, узнав о случившемся из СМИ, оплатил счет за нахождение в эмиратской больнице тамбовчанки. Шейх также оплатил все расходы по доставке умершей женщины в Россию.