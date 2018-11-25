Эксперты назвали самые трезвые и пьющие регионы России

Москва, 25 ноября. Специалисты федерального проекта «Трезвая Россия» составили рейтинг трезвости регионов РФ.

Лучшие показатели зафиксированы в Чечне, Ингушетии, Дагестане, Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии.

Аутсайдерами рейтинга оказались Чукотка, Магадан, Ненецкий автономный округ, Сахалин и Коми. Общественники отмечают, что в этих регионах сложилась тревожная ситуация. Низкие результаты показали Карелия и Камчатский Край.

Следует отметить, что рейтинг был подготовлен на основе сведений Росстата, Росалкогольрегулирования, министерства здравоохранения и других открытых источников.

Специалисты учли количество смертей от алкогольной интоксикации, преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, количество людей, состоящих на учете врачей с диагнозом «алкоголизм» и другие факторы.

Ранее стало известно, в какой стране люди чаще всего умирают от злоупотребления алкоголем. Об этом писала Газета.ru.