Киев, 25 ноября. К посольству России в Киеве движется группа людей, которая требует объявить РФ войну в связи с ситуацией в Керченском проливе.

Агрессивно настроенная толпа скандирует требование: «объявить войну России».

Как сообщает «Царьград», пока что у российского посольства находится 10 человек.

То же самое, по данным телеканала, происходит в эфирах украинских телеканалов, которые требуют «призвать Россию к ответу».

Напомним, утром 25 декабря три корабля ВМС Украины незаконно пересекли границу России, проигнорировав требования пограничников и нарушив тем самым конвенцию ООН по морскому праву, пишет «Утро.ру».

По данным ФСБ РФ, Россия готовится представить неопровержимые доказательства того, что Киев подготовил и совершил провокацию в отношении России в Черном море силами ВМС Украины.