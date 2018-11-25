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«Объявить войну России»: толпа собирается у посольства РФ в Киеве

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«Объявить войну России»: толпа собирается у посольства РФ в Киеве

Киев, 25 ноября. К посольству России в Киеве движется группа людей, которая требует объявить РФ войну в связи с ситуацией в Керченском проливе.

Агрессивно настроенная толпа скандирует требование: «объявить войну России».

Как сообщает «Царьград», пока что у российского посольства находится 10 человек.

То же самое, по данным телеканала, происходит в эфирах украинских телеканалов, которые требуют «призвать Россию к ответу».

«Объявить войну России»: толпа собирается у посольства РФ в Киеве

Напомним, утром 25 декабря три корабля ВМС Украины незаконно пересекли границу России, проигнорировав требования пограничников и нарушив тем самым конвенцию ООН по морскому праву, пишет «Утро.ру».

По данным ФСБ РФ, Россия готовится представить неопровержимые доказательства того, что Киев подготовил и совершил провокацию в отношении России в Черном море силами ВМС Украины.

«Объявить войну России»: толпа собирается у посольства РФ в Киеве

Автор: Катерина Михайлиди
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