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Россия представит неопровержимые доказательства провокации Киева в Черном море — ФСБ

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Россия представит неопровержимые доказательства провокации Киева в Черном море — ФСБ

Москва, 25 ноября. У России есть неопровержимые доказательства подготовки и проведения Украиной провокации в Черном море, совершенной силами ВМС Украины. Об этом заявили в центре общественных связей ФСБ.

«Имеются неопровержимые доказательства подготовки и проведения Киевом провокации силами ВМС Украины в черноморской акватории​​​. Эти материалы вскоре будут преданы гласности», — говорится в заявлении.

Утром 25 ноября три военных корабля ВСМ Украины нарушили госграницу России в Черном море и направились к Керченскому проливу. Экипажи украинских кораблей отказались выполнять требования пограничников РФ. Позже еще два корабля украинских ВМС направились к Керченскому проливу из порта в Бердянске.

Как заявили в парламенте Крыма, за провокациями Киева стоят США, которые таким образом пытаются втянуть РФ в вооруженный конфликт.

Россия представит неопровержимые доказательства провокации Киева в Черном море — ФСБ

Автор: Катерина Михайлиди
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