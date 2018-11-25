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Сирия: военные САА остановили группу боевиков, двигавшихся в Латакию

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Сирия: военные САА остановили группу боевиков, двигавшихся в Латакию

Дамаск, 25 ноября. Сирийские правительственные войска остановили диверсионно-разведывательную группу боевиков, направлявшихся в поселение Абу-Али провинции Латакия Сирийской Арабской Республики. Об этом сообщил глава российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Сергей Соломатин.

Глава ЦПВС РФ подчеркнул, что своевременные действия САА позволили пресечь попытку незаконных вооруженных формирований проникнуть в Латакию.

«Зафиксирована попытка проникновения диверсионно-разведывательной группы боевиков в направлении населенного пункта Абу-Али провинции Латакия. Своевременными действиями вооруженных сил САР попытка пресечена»,  — сказал Соломатин.

Он напомнил о призыве Центра примирения РФ отказаться от вооруженных провокация и присоединиться к процессу мирного урегулирования в Сирии.

Ранее стало известно, что ВКС РФ нанесли удар по позициям боевиков, атаковавших жителей Алеппо снарядами, содержащими хлор. Об этом писала RT.

Автор: Сергей Свазовский
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