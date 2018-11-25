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Порошенко созывает военный кабинет

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Порошенко созывает военный кабинет

Киев, 25 ноября. Президент Украины Петр Порошенко созывает военный кабинет.

Автор: Сергей Свазовский
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