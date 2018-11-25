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Украина
22:58 25 Ноября 2018
Порошенко созывает военный кабинет
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Киев, 25 ноября.
Президент Украины Петр Порошенко созывает военный кабинет.
Автор: Сергей Свазовский
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