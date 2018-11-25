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ФСБ РФ: Три корабля ВМС Украины, шедшие из Бердянска к Керченскому проливу, возвращаются

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ФСБ РФ: Три корабля ВМС Украины, шедшие из Бердянска к Керченскому проливу, возвращаются

Москва, 25 ноября. Три корабля ВМС Украины, которые ранее вышли из Бердянска в сторону Керченского пролива, легли на обратный курс. Соответствующая информация приводится в сообщении Центра общественных связей Федеральной службы безопасности Российской Федерации.

«Три судна ВМС Украины, ранее вышедшие из Бердянска в сторону Керченского пролива, легли на обратный курс и возвращаются в Бердянск», — сообщили в ФСБ.

ФСБ РФ: Три корабля ВМС Украины, шедшие из Бердянска к Керченскому проливу, возвращаются

Как заявила ранее пресс-служба пограничного управления ФСБ по Крыму, три украинских военных корабля пересекли госграницу России в нарушение статей 19 и 21 конвенции ООН по морскому праву. Судна начали движение из Черного моря к Керченскому проливу. Центр общественных связей ФСБ сообщил, что российская сторона принимает все необходимые меры для пресечения провокации.

ФСБ РФ: Три корабля ВМС Украины, шедшие из Бердянска к Керченскому проливу, возвращаются

Автор: Тимур Румянцев
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