Москва, 25 ноября. Три корабля ВМС Украины, которые ранее вышли из Бердянска в сторону Керченского пролива, легли на обратный курс. Соответствующая информация приводится в сообщении Центра общественных связей Федеральной службы безопасности Российской Федерации.

«Три судна ВМС Украины, ранее вышедшие из Бердянска в сторону Керченского пролива, легли на обратный курс и возвращаются в Бердянск», — сообщили в ФСБ.

Как заявила ранее пресс-служба пограничного управления ФСБ по Крыму, три украинских военных корабля пересекли госграницу России в нарушение статей 19 и 21 конвенции ООН по морскому праву. Судна начали движение из Черного моря к Керченскому проливу. Центр общественных связей ФСБ сообщил, что российская сторона принимает все необходимые меры для пресечения провокации.