Сирия: восемь пострадавших после химатаки в Алеппо остаются под наблюдением врачей

Дамаск, 25 ноября. Восемь пострадавших в результате атаки боевиков с применением снарядов, оснащенных хлором, в провинции Алеппо Сирийской Арабской Республики остаются под наблюдением врачей. Об этом сообщил глава российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Сергей Соломатин.

Он напомнил, что министерство обороны России обращало внимание на готовящиеся провокации «Белых касок» в районе Идлиба с применением химического оружия.

«По состоянию на 18:00 25 ноября под наблюдением врачей остаются восемь человек, в том числе двое в тяжелом состоянии», — уточнил глава ЦПВС РФ.

Соломатин добавил, что симптомы потерпевших свидетельствуют о применении химического оружия.

Ранее стало известно, что ВКС Российской Федерации нанесли удар по позициям боевиков, которые обстреляли жителей Алеппо снарядами с хлором. Об этом сообщала RT.