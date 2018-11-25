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Провокация ВМСУ в Черном море. Live!

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Провокация ВМСУ в Черном море. Live!

Москва, 25 ноября. В воскресенье утром три корабля ВМС Украины направились к Керченскому проливу, нарушив государственную границу Российской Федерации. Через некоторое время из Бердянска выдвинулись еще два украинских бронированных артиллерийских корабля класса «Гюрза».

Российские пограничники оперативно отреагировали на провокацию со стороны ВМС Украины. Доступ в пролив был перекрыт российскими военными катерами и сухогрузом, а штурмовики Су-25 начали патрулирование воздушного пространства.

Провокация ВМСУ в Черном море. Live!

По данным програничного управления Федеральной службы безопасности РФ по Крыму, украинские корабли игнорировали законные требования российской стороны, совершая опасные маневры в нарушение статей 19 и 21 конвенции ООН по морскому праву.

Провокация ВМСУ в Черном море. Live!

Позже в Центре общественных связей ФСБ РФ сообщили, что вышедшие из Бердянска в сторону Керченского пролива три судна украинских ВМС, возвращаются обратно. Ведомство также располагает неопровержимыми доказательствами подготовки и проведения Украиной провокаций в акватории Черного моря.

Провокация ВМСУ в Черном море. Live!

Автор: Алексей Громов
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