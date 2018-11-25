Пролет Су-25 над Крымским мостом попал на видео

Симферополь, 25 ноября. Пролет российских штурмовых самолетов Су-25, патрулирующих Керченский пролив на фоне провокации военных кораблей ВМС Украины, попал на видео. Видеозапись опубликовал портал «Керчь.Инфо».

Как сообщает издание, авторами видео стали очевидцы, которые находились неподалеку от моста через Керченский пролив.

Утром в воскресенье три корабля ВМС Украины направилиcь в сторону Керченского пролива, нарушив российскую границу. Через некоторое время еще два бронированных артиллерийских судна класса «Гюрза» выдвинулись из порта Бердянск. Доступ в пролив перекрыли российские военные катера и сухогруз. Су-25 были подняты в небо для патрулирования воздушного пространства.