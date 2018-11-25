Сирия: боевики нарушили режим прекращения огня в провинциях Алеппо, Латакия и Хама

Дамаск, 25 ноября. Незаконные вооруженные формирования на протяжении суток нарушили режим прекращения огня в провинциях Алеппо, Латакия и Хама Сирийской Арабской Республики. Об этом сообщил глава российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Сергей Соломатин.

Он отметил, что, вопреки достигнутым договоренностям о прекращении огня, боевики продолжают обстреливать населенные пункты в Сирии. В частности, нарушения фиксируются в Идлибской зоне деэскалации.

«В течение суток зафиксированы обстрелы населенного пункта Дахр-Абу-Асад провинции Латакия, северо-западной части города Алеппо (пять раз), населенного пункта Эль-Хадер провинции Алеппо и северо-западной окраины города Хама», — сказал глава ЦПВС.

Ранее глава ЦПВС рассказал о состоянии здоровья сирийцев, пострадавших в результате атаки боевиков в Алеппо. Об этом писала RT.