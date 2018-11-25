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Порошенко рассказал об исполнении «тысячелетней мечты» украинцев

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Порошенко рассказал об исполнении «тысячелетней мечты» украинцев

Киев, 25 ноября. Президент Украины Петр Порошенко рассказал об исполнении «тысячелетней мечты» украинцев. Соответствующую запись политик опубликовал в социальной сети Twitter.

По словам Порошенко, его соотечественники мечтали о предоставлении автокефалии и создании поместной православной церкви еще во времена «Киевской Руси-Украины».

«Мы с вами стоим на пороге исторических перемен в украинском духовном пространстве. Осуществляется мечта, которой тысяча лет»,  — заявил президент Украины.

Украинский гарант убежден, что самостоятельная церковь послужит для граждан залогом духовной свободы.

Накануне в Госдуме РФ назвали Петра Порошенко «президентом войны». Об этом писала Газета.ru.

Автор: Сергей Свазовский
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