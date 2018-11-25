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Глава парламента Крыма заявил о причастности США к провокациям ВМС Украины

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Глава парламента Крыма заявил о причастности США к провокациям ВМС Украины

Симферополь, 25 ноября. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что за провокациями военно-морских сил Украины в Черном море стоят США, пытаясь втянуть Россию в вооруженный конфликт.

«За этим всем стоят американские наши партнеры, которые управляют Украиной. С их подачи все делается, абсолютно в этом убежден. Для них важно втянуть Россию в очередной конфликт», — сказал Константинов.

Глава парламента Крыма заявил, что власти РФ не намерены поддаваться на провокации украинской стороны, а также будут «избегать крайних мер».

Напомним, минувшим утром три украинских военных корабля нарушили государственную границу России в Черном море, после чего направились в сторону Керченского пролива. При этом экипажи украинских кораблей отказались выполнять законные требования российских пограничников. Во второй половине дня еще два украинских военных корабля вышли из морского порта в Бердянске и направились к Керченскому проливу, где в настоящее время находятся три судна ВМС Украины, устроившие провокацию минувшим утром.

 

 

Автор: Артем Никулин
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