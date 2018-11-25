Роскосмос отреагировал на слова Кудрина о масштабных финансовых нарушениях

Москва, 25 ноября. В Роскосмосе отреагировали на заявление главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина о «масштабных финансовых нарушениях» государственной корпорации. В пресс-службе Роскосмоса отметили, что в настоящее время госкорпорация изучает претензии СП и в случае финансовых нарушений предпримет все необходимые меры.

«Проверка продолжается, по результатам будут сделаны необходимые выводы и проведены организационные действия», — отметили в пресс-службе, передает РИА Новости.

Напомним, как заявлял Кудрин, в Роскосмосе неправильно проводятся процедуры закупок, траты госкорпорации иногда нерациональны. По его словам, самые масштабные нарушения в сфере финансов выявлены именно в Роскосмосе.

Ранее глава госкорпорации Дмитрий Рогозин сообщил, что Роскосмос начнет информировать правительство о том, в какую цену обходятся услуги компании, которые предоставляются РФ бесплатно.