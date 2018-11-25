«Киев рискует пройти точку невозврата»: Клинцевич прокомментировал провокации ВМС Украины

Москва, 25 ноября. Киев не решился бы на провокацию ВМС Украины в Черном море без прямой поддержки Запада. Об этом заявил член Совета Федерации Франц Клинцевич.

«Украина никогда не решилась бы на провокационное проникновение своих судов в территориальные воды России без прямой поддержки коллективного запада, который вместе с Киевом несет ответственность за эти действия», — сказал Клинцевич.

Он также добавил, что действия украинской стороны ведут к обострению ситуации в Азовском и Черном морях. При этом Киев рискует пройти точку невозврата.

«Что касается России, то она сегодня в очередной раз продемонстрировала мировому сообществу, что даже в самой сложной ситуации принимает решения с холодной головой», — добавил Клинцевич.

Напомним, минувшим утром три украинских военных корабля нарушили границу России в Черном море, после чего направились в сторону Керченского пролива. При этом экипажи украинских военных кораблей отказались подчиниться законным требованиям российских пограничников. Ближе к вечеру еще два украинских военных корабля вышли из морского порта Бердянска, после чего направились к Керченскому проливу, где в настоящее время находятся три судна ВМС Украины.