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Ударная группа десантных кораблей ВМС США вошла в Средиземное море

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Ударная группа десантных кораблей ВМС США вошла в Средиземное море

Москва, 25 ноября. Мониторинговые данные западных морских ресурсов свидетельствуют о том, что в акваторию Средиземного моря вошла ударная амфибийно-десантная корабельная группа ВМС США, которая ранее прошла Гибралтарский пролив.

Согласно приведенной информации, в субботу поздно вечером в районе 23.00 по московскому времени прошли Гибралтар корабли группы в составе десантного корабля-дока «Ганстон Холл», десантно-вертолетного корабля-дока «Нью-Йорк» и авианесущего универсального десантного корабля «Иводзима».

Десантные корабли ВМС США перевозят две тысячи военных, входящих в состав экспедиционного батальона морской пехоты. Сейчас амфибийно-десантная держит курс на восток и следует вдоль побережья Алжира.

Одновременно в центральной части Средиземного моря учения начала авианосная ударная группа ВМС США, которую возглавляет атомный авианосец «Гарри Трумэн».

Напомним, 7 ноября сообщалось, что американская ударная группа во главе с авианосцем USS Harry S. Truman покинула учения НАТО Trident Juncture 2018 раньше установленного времени из-за шторма.

Автор: Тимур Румянцев
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