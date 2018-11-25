В Совфеде заявили, что инцидент в Алеппо должны расследовать эксперты ОЗХО

Москва, 25 ноября. Химическая атака террористов в Алеппо должна расследоваться механизмами Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

«Нужно требовать немедленного расследования эпизода механизмами ОЗХО. Но что-то подсказывает, что прозападное лобби внутри организации постарается блокировать это», — написал Косачев на своей странице в Facebook.

По его словам, инцидент в Алеппо стал очередным подтверждением, того что Сирия ведет войну не с «благородными повстанцами», а с откровенными террористами, которые открыто применяют химическое оружие. При этом «показательная тишина» международного сообщества показывает, что мирные жители Сирии не волнуют США, ЕС и их союзников.

Накануне боевики запрещенной в России террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» нанесли артиллерийский удар по жилым кварталам Алеппо. В ходе обстрела террористы использовали мины, начиненные отравляющими веществами. В результате обстрела пострадали 107 человек.