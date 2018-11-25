Водитель КамАЗа высыпал кузов песка на автомобиль ГИБДД в Москве

Москва, 25 ноября. В Москве водитель КамАЗа высыпал кузов песка на автомобиль сотрудников ГИБДД. Об этом сообщает телеканал «360».

Инспекторы ГИБДД остановили грузовой автомобиль КамАЗ с песком. Сотрудники ГИБДД сообщили водителю, что подозревают перегруз автомобиля, поэтому водителю может грозить штраф. После этого водитель вернулся в кабину грузовика и опрокинул кузов песка на автомобиль сотрудников ГИБДД.

При этом очевидцам удалось снять инцидент на камеру мобильного телефона. На кадрах можно увидеть, что песок попал только на капот машины ГИБДД.