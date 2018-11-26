Сирия, 26 ноября. Турция и США наращивают боевую мощь на сирийско-турецкой границе. В результате бомбардировок коалиции США в Дейр-эз-Зоре погибли 14 мирных жителей. ВКС РФ осуществили боевые вылеты в Алеппо после химатаки исламистов, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: провели боевые вылеты в западной части провинции Алеппо.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: нанесли ответные удары по позициям боевиков, применивших химоружие в Алеппо; подверглись обстрелам радикалов на севере Хамы и юго-востоке Идлиба.

«Исламское государство»1: заявляло о потерях курдов в районе Хаджина на юго-востоке САР; застрелило двух радикалов SDF**** в городе Ракка.

Курды: понесли потери в результате двух взрывов в Манбидже на северо-востоке Алеппо; обстреляли позиции исламистов северо-западнее Алеппо; подозреваются в нападении на лидера местного племени на севере Ракки; казнили протурецкого боевика в кантоне Африн.

Международная коалиция: продолжила бомбардировки на юго-востоке Дейр-эз-Зора, погибли 14 гражданских лиц; намеревается обучить 30 тысяч курдских бойцов в течение года.

ВС Турции: передислоцируют боевиков из демилитаризованной зоны в Идлибе к границе с Хасакой.

Провинция Алеппо

В минувшие сутки стало известно об атаке исламистов вооруженной оппозиции, проведенной с использованием химоружия. По данным новостного агентства SANA News, боевики нанесли удары по административному центру региона снарядами с белым хлором. Позднее факт химического заражения подтвердили специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, прибывшие на место трагедии, передавал представитель сил РХБЗ подполковник Константин Потемкин. Сообщалось, что жертвами обстрела стали более сотни гражданских лиц, включая детей. Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков передавал, что военные РФ продолжают наблюдать за обстановкой в демилитаризованной зоне на границах «Большого Идлиба». Химатака джихадистов вынудила Сирийскую арабскую армию (САА) нанести ответные удары по военным объектам радикалов. Согласно сведениям Twitter-канала (IvanSidorenko1), под огнем правительственных сил оказались укрепления боевиков в районе населенного пункта Кафр Хамра и пригорода Лерамун. Кроме того, боевые вылеты на западе провинции провели российские ВКС, в результате чего были ликвидированы огневые позиции исламистов.

Сразу два взрыва произошли в городе Манбидж, оккупированном курдскими вооруженными формированиями. Как передавал военный источник в сети Telegram (aheey555), бомбы сработали у КПП Рабочей партии Курдистана (РПК), что привело к гибели как минимум трех курдских радикалов. Предполагалось, что взрывы стали следствием деятельности агентов вооруженных сил Турции. Местные активисты уверены, что Анкара стремиться ослабить противника перед началом полномасштабного наступления.

Отмечались перестрелки между курдскими радикалами и боевиками протурецких группировок северо-западнее Алеппо на границе кантона Африн. По информации Twitter-канала (DefenseUnits), обстрелам Отрядов народной самообороны (YPG) подверглись укрепления исламистов «Файлак Аш-Шам» вблизи населенного пункта Бирдж Хайдар. Тем не менее данных о нанесенном джихадистам уроне все еще не поступало. Позднее курды заявили об убийстве одного из боевиков в районе населенного пункта Дейр-Балут. Отмечалось, что протурецкого радикала похитили и казнили члены подпольных ячеек YPG.

Провинция Дейр-эз-Зор

На юго-востоке провинции на протяжении всего дня разворачивались столкновения между «Демократическими силами Сирии» (SDF), выступающими при поддержке ВВС международной коалиции США, и боевиками «Исламского государства». По данным информационного портала Al Masdar News, стороны вели бои на подступах к населенным пунктам Аль-Бахра и Гаранидж. Сообщалось, что в ходе вооруженного противостояния курдские отряды лишились нескольких бойцов, при этом продолжив отступать на северо-запад в направлении административного центра региона. Напомним, двумя днями ранее курды также потеряли более 60 радикалов убитыми.

Во второй половине дня американские ВВС активизировали авианалеты в «Хаджинском кармане». Согласно данным, опубликованным медиапорталом ИГИЛ1 Al Amaq, в результате бомбардировок в городе Аш-Шаафа погибли 14 мирных жителей. Вечером курдские СМИ заявили о том, что отрядам SDF удалось вернуть город Аль-Бахра, однако подтверждения данные сведения так и не получили.

Провинция Идлиб

В Идлибе вновь фиксировались вооруженные стычки между правительственными подразделениями и радикалами незаконных бандгрупп. Агентство новостей Al Masdar News передавало, что боевики обстреляли населенные пункты Абу-Умар и Абу-Дали. Кроме того, под ударом оказалась электростанция на севере соседней провинции Хама. Это подвигло Сирийскую арабскую армию (САА) открыть ответный огонь по военным объектам джихадистов. Интернет-портал Halab Today TV передавал, что под ударом артиллерии САА оказались оборонительные сооружения исламистов на окраинах населенного пункта Джарджаназ, а также в районе городов Аль-Латамина и Кафр Зета в Хаме.

Провинция Ракка

Административный центр провинции вновь стал зоной действия террористов так называемых спящих ячеек «Исламского государства». Как заявлял подконтрольный ИГИЛ интернет-портал Al Amaq, джихадисты обстреляли один из опорных пунктов «Демократических сил Сирии» (SDF) на улице Аль-Китар. В результате нападения бил убит один из курдских бойцов. Еще один член SDF позднее был застрелен на Белой улице. Кроме того, в городе сохраняется нестабильная ситуация вследствие вооруженных столкновений в рядах SDF. По информации Twitter-канала (jisrtv), несколько радикалов формирования начали перестрелку в центральном квартале Ракки. Информации о причинах конфликта и возможных жертвах среди местных жителей все еще не поступало.

В северной части региона произошло нападение на одного из высокопоставленных членов местного арабского племени, выступающего против оккупации курдов. Как передавал на своей странице в Twitter военный источник (RisboLensky), дом племенного лидера в деревне Аль-Хазина был обстрелян неизвестными. Местные активисты подозревают в организации налета курдских радикалов.

Провинция Хасака

Накануне военнослужащие вооруженных сил Турции продолжили выводить радикалов незаконных вооруженных формирований из демилитаризованной зоны, сформированной в рамках Сочинского соглашения 17 сентября. Однако информационное агентство Al Watan News передавало, что большая часть исламистов была эвакуирована в лагерь, находящийся в турецком городе Нусайбин у границы с Хасакой. Военные эксперты отмечали, что это свидетельствует о том, что Анкара продолжает наращивать боевую мощь вблизи позиций «Демократических сил Сирии» (SDF).

Во второй половине дня стало известно, что Соединенные Штаты, в свою очередь, готовятся приступить к строительству пяти военных баз на территории провинций Ракка и Хасака. Кроме того, представители Вашингтона достигли договоренности с курдами, в рамках которой силы коалиции примут участие в подготовке 30 тысяч курдских новобранцев. Несмотря на заверения США в том, что данные меры предназначены для борьбы с террористами ИГ1, Анкара опасается, что Пентагон намерен оказать поддержку курдам в связи с предстоящей военной операцией ВС Турции. Вечером медипортал Al Masdar News также опубликовал данные, в соответствии с которыми США тайно перебрасывают вооружение на американские базы якобы для противостояния ИГИЛ. Об этом AMN сообщил анонимный источник из SDF.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)