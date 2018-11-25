Минобороны РФ подтвердило факт химического заражения местности в Алеппо

Дамаск, 25 ноября. Российские специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты подтвердили факт химического заражения местности в Алеппо, который минувшим вечером оказался под ударами артиллерии террористов. Об этом сообщил представитель войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ подполковник Константин Потемкин.

«Специалисты войск РХБЗ благодаря использованию газоанализаторов подтвердили факт заражения местности химическими веществами», — сообщил Потемкин​​ журналистам​.

Он также добавил, что российские специалисты взяли пробы грунта, обломков зданий и поражающих элементов боеприпасов, которые будут направлены на экспертизу. Состав отравляющего вещества, которое использовалось террористами в ходе обстрела Алеппо, будет определен после завершения экспертизы.

Напомним, 24 ноября террористы нанесли артиллерийский удар по жилым кварталам Алеппо. В ходе обстрела боевики использовали мины, начиненные отравляющими веществами. В результате обстрела пострадали 107 человек, большая часть из которых женщины и дети. По данным Минобороны РФ, обстрел осуществлялся боевиками запрещенной в России террористической группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам» (бывшая «Джебхат-ан-Нусра», запрещена в РФ).