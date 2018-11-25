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Минобороны РФ: боевики обстреляли Алеппо минами с отравляющими веществами

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Минобороны РФ: боевики обстреляли Алеппо минами с отравляющим веществом

Дамаск, 25 ноября. Боевики запрещенной в России террористической группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам» (бывшая «Джебхат-ан-Нусра», запрещена в РФ) использовали самодельные мины, начиненные отравляющими веществами. Об этом сообщил представитель войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ подполковник Константин Потемкин.

По его словам, в ходе анализа поражающих элементов стало известно, что террористы использовали мины кустарного производства, которые были начинены отравляющими веществами.

«Первичный анализ осколков боеприпасов позволяет сделать вывод о том, что террористы использовали самодельные 120-миллиметровые мины, снаряжение которых отравляющими веществами осуществлялось в кустарных условиях», — сообщил журналистам Потемкин.

Минувшим вечером боевики террористической группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам», которые базируются в Идлибской зоне деэскалации, нанесли артиллерийский удар по жилым кварталам Алеппо. В ходе обстрела террористы использовали мины, начиненными отравляющими веществами. По предварительным данным, боеприпасы содержали хлор. В ходе атаки террористов пострадали 107 мирных жителей Сирии, среди которых женщины и дети.

 

Автор: Артем Никулин
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