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«Самые честные выборы». Часть 5: Граждан США лишают права голоса в пользу нелегалов

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«Самые честные выборы». Часть 5: Граждан США лишают права голоса в пользу нелегалов

Я уже рассказывал о том, в какой нелегкой борьбе в Техасе продлил свои сенаторские полномочия республиканец Тед Круз. Победу в губернаторской гонке также одержал республиканец, действующий хозяин местного Белого дома Грег Эбботт.

Однако, что характерно, совсем не так триумфально, как мог бы: со счетом 55,8% против 42,5% у его соперницы, демократки Лупе Вальдез. Отметим, бывшему шерифу округа Даллас, дочери мексиканского фермера госпоже Вальдез, вообще-то, 71 год. И тем не менее за пенсионерку было отдано 3,5 миллиона голосов.

Теперь попробуем разобраться, что это были за голоса…

Тянуть не буду: отделение Демократической партии в Техасе просило неграждан… зарегистрироваться для голосования и отправляло бюллетени мигрантам — с предварительно отмеченной графой о наличии гражданства США.

Всем большой привет!

«Юридический фонд общественных интересов [PILF] предупредил окружных прокуроров и Федеральный департамент юстиции о предварительно заполненных бюллетенях, а также предоставил образец от человека, который сказал, что некоторые из его родственников, не являющиеся гражданами США, получали такие бюллетени», — вынуждена была сообщить (правда, где-то очень «внутри» своих полос) даже газета Washington Times.

Добавив, что «офис госсекретаря штата Техас заявил, что они также получали жалобы как от иммигрантов, так и от родственников мертвых людей, которые сказали, что они получили письма с просьбой зарегистрироваться».

Представитель PILF Логан Черчвелл не мог сдержать яд: «Демократическая партия Техаса показала нам наконец пресловутое «иностранное влияние» на выборы».

Правда, как вы понимаете, отнюдь не российское…

Республиканец Грег Эбботт

Тогда, за три недели до выборов, власти оперативно отреагировали на угрозу: губернатор Техаса Эбботт (впрочем, он же — и кандидат) сделал специальное заявление по этой ситуации на своей странице в Twitter.

«В жалобе говорится, что Техасская демократическая партия попросила неграждан зарегистрироваться для голосования, отправив бюллетени с предварительно проверенным гражданством. Это расследуется. Если это правда, будут серьезные последствия», — написал губернатор.

Здесь впору заметить, что согласно докладу политических экспертов Университета старого Доминиона (Норфолк, штат Виргиния), вышедшему еще в январе 2017 года, «порядка 20 миллионов взрослых, не являющихся гражданами США, проживают в США; примерно 6,4% из них незаконно проголосовали в 2016 году, что составляет более 1,2 миллиона незаконно поданных голосов».

Понимаете? На президентских выборах в США в 2016 году было больше миллиона «левых» голосов мигрантов — и совершенно понятно, за кого их «нарисовали» (спойлер: за главную помощницу в делах «всех угнетенных», госпожу Хиллари Клинтон). Только вот по мнению мейнстримовых американских СМИ, «все это миф». В отличие от их же заявлений о том, что «россияне взломали американские выборы с помощью Facebook».

Но как же тогда быть с неоспоримыми фактами? Их, правда, «большие» СМИ США предпочитают не замечать — ибо так проще жить.

В видео НКО Project Veritas, опубликованном на их странице Twitter, отчетливо видно, как неграждане США принимают самое активное участие в голосовании. По всей видимости, это видео — «еще один миф».

Журналист Project Veritas под прикрытием, выдавая себя за девушку потенциального избирателя категории DACA (не гражданин, приехавший в США до 16 лет; американское законодательство запрещает депортировать таких мигрантов при выполнении определенных условий), посетила избирательный участок в округе Тревис, штат Техас. С «легендой»: спросить должностных лиц, сможет ли ее бойфренд проголосовать.

«Если у него есть ID, это все, что ему нужно. Если он зарегистрирован», — говорит сотрудник избирательной комиссии журналисту.

«Хорошо. Не имеет значения, что он негражданин?» — уточняет журналистка PV, добавив, что слышала в Интернете, что он, мол, не может голосовать.

«Нет, не обращайте на это внимания. Приводите его сюда», — отвечает чиновница (судя по видео, афроамериканка — а значит, вероятнее всего, сторонница демократов).

Чиновница очень участлива к проблемам мигрантов. Настолько, что она прямо-таки наклоняется к журналистке и шепчет ей: «Приводи своего парня, у него не будет никаких проблем».

«Самые честные выборы». Часть 5: Граждан США лишают права голоса в пользу нелегалов

Другая женщина — тоже должностное лицо — добавляет, что у них на участке не было проблемы с голосующими негражданми-DACA, сказав: «У нас их много».

«У вас их много?» — переспрашивает журналист.

«Мммм. От досрочного голосования — целая куча. Тонны избирателей DACA. Все окей».

Хотелось бы мягко отметить: вторая работница американского УИК тоже, что вполне очевидно, темнокожая демократка.

На фоне подобного скандала (который, впрочем, никто раздувать не собирается — республиканцы ведь победили) совсем уж мелкими кажутся вот такие известия все из того же Техаса.

Так, на выборах в окружную палату округа Уильямсон неисправная машина для голосования могла изменить результат выборов в Остине (столица штата, между прочим). Там демократка Стейси Хакенберг опередила действующего депутата — республиканку Джуди Хоббс — всего на 57 голосов.

Но!

Во время досрочного голосования машина (что-то вроде нашего КОИБ — комплекса обработки избирательных бюллетеней) перестала работать, и 114 голосов не были учтены. Да, бюллетени были восстановлены, но оказалось, что в штате нет законов, позволяющих пересчитывать голоса, если машина сломалась. Глава избиркома округа Крис Дэвис подал петицию 15 ноября, чтобы их подсчитать. 20 ноября суд распорядился, чтобы 114 голосов были пересчитаны и добавлены к окончательным результатам выборов.

«Самые честные выборы». Часть 5: Граждан США лишают права голоса в пользу нелегалов

Но что интересно: в единственной официальной публикации, которая появилась потом, говорится, что голоса «извлечены... из материнской платы компьютера и официально добавлены», при этом цифра 114 превратилась в 100. Причем раскидали их «пропорционально»: 66 — победительнице, 34 — проигравшей. Очевидно, «для успокоения публики».

Понятно, что никто ничего проверять не стал, да и вряд ли будут. Это «демократия», здесь принято верить на слово. Всем — кроме русских. А они (в лице информационного агентства USA Really) еще и воду мутят, вопросы разные задают. За что и приравнены к иностранным агентам. Потому что интересоваться всем описанным выше могут только «враги американской государственности»...

«Самые честные выборы». Часть 4: Мигранты, деньги и практически два ствола

«Самые честные выборы». Часть 3: Подвозы и вбросы

«Самые честные выборы». Часть 2: «Синяя жара» во Флориде

«Самые честные выборы». Часть 1: Теория и практика большого электорального взрыва в США

Автор: Руководитель USA Really Александр Малькевич специально для ФАН
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