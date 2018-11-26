«Самые честные выборы». Часть 5: Граждан США лишают права голоса в пользу нелегалов

Я уже рассказывал о том, в какой нелегкой борьбе в Техасе продлил свои сенаторские полномочия республиканец Тед Круз. Победу в губернаторской гонке также одержал республиканец, действующий хозяин местного Белого дома Грег Эбботт.

Однако, что характерно, совсем не так триумфально, как мог бы: со счетом 55,8% против 42,5% у его соперницы, демократки Лупе Вальдез. Отметим, бывшему шерифу округа Даллас, дочери мексиканского фермера госпоже Вальдез, вообще-то, 71 год. И тем не менее за пенсионерку было отдано 3,5 миллиона голосов.

Теперь попробуем разобраться, что это были за голоса…

Тянуть не буду: отделение Демократической партии в Техасе просило неграждан… зарегистрироваться для голосования и отправляло бюллетени мигрантам — с предварительно отмеченной графой о наличии гражданства США.

Всем большой привет!

«Юридический фонд общественных интересов [PILF] предупредил окружных прокуроров и Федеральный департамент юстиции о предварительно заполненных бюллетенях, а также предоставил образец от человека, который сказал, что некоторые из его родственников, не являющиеся гражданами США, получали такие бюллетени», — вынуждена была сообщить (правда, где-то очень «внутри» своих полос) даже газета Washington Times.

Добавив, что «офис госсекретаря штата Техас заявил, что они также получали жалобы как от иммигрантов, так и от родственников мертвых людей, которые сказали, что они получили письма с просьбой зарегистрироваться».

Представитель PILF Логан Черчвелл не мог сдержать яд: «Демократическая партия Техаса показала нам наконец пресловутое «иностранное влияние» на выборы».

Правда, как вы понимаете, отнюдь не российское…

Тогда, за три недели до выборов, власти оперативно отреагировали на угрозу: губернатор Техаса Эбботт (впрочем, он же — и кандидат) сделал специальное заявление по этой ситуации на своей странице в Twitter.

«В жалобе говорится, что Техасская демократическая партия попросила неграждан зарегистрироваться для голосования, отправив бюллетени с предварительно проверенным гражданством. Это расследуется. Если это правда, будут серьезные последствия», — написал губернатор.

A complaint says the Texas Democratic Party asked noncitizens to register to vote, sending applications with citizenship box pre-checked. This is being investigated. If true there will be serious consequences. #txlege #tcot #PJNET https://t.co/dgSPT8f77G — Greg Abbott (@GregAbbott_TX) October 18, 2018

Здесь впору заметить, что согласно докладу политических экспертов Университета старого Доминиона (Норфолк, штат Виргиния), вышедшему еще в январе 2017 года, «порядка 20 миллионов взрослых, не являющихся гражданами США, проживают в США; примерно 6,4% из них незаконно проголосовали в 2016 году, что составляет более 1,2 миллиона незаконно поданных голосов».

Понимаете? На президентских выборах в США в 2016 году было больше миллиона «левых» голосов мигрантов — и совершенно понятно, за кого их «нарисовали» (спойлер: за главную помощницу в делах «всех угнетенных», госпожу Хиллари Клинтон). Только вот по мнению мейнстримовых американских СМИ, «все это миф». В отличие от их же заявлений о том, что «россияне взломали американские выборы с помощью Facebook».

Но как же тогда быть с неоспоримыми фактами? Их, правда, «большие» СМИ США предпочитают не замечать — ибо так проще жить.

В видео НКО Project Veritas, опубликованном на их странице Twitter, отчетливо видно, как неграждане США принимают самое активное участие в голосовании. По всей видимости, это видео — «еще один миф».

EXPOSED: Non-Citizens Voting in Texas? "We got TONS of them" Says Election Official on Undercover Video pic.twitter.com/SU4ZKtj9CL — Project Veritas (@Project_Veritas) November 6, 2018

Журналист Project Veritas под прикрытием, выдавая себя за девушку потенциального избирателя категории DACA (не гражданин, приехавший в США до 16 лет; американское законодательство запрещает депортировать таких мигрантов при выполнении определенных условий), посетила избирательный участок в округе Тревис, штат Техас. С «легендой»: спросить должностных лиц, сможет ли ее бойфренд проголосовать.

«Если у него есть ID, это все, что ему нужно. Если он зарегистрирован», — говорит сотрудник избирательной комиссии журналисту. «Хорошо. Не имеет значения, что он негражданин?» — уточняет журналистка PV, добавив, что слышала в Интернете, что он, мол, не может голосовать. «Нет, не обращайте на это внимания. Приводите его сюда», — отвечает чиновница (судя по видео, афроамериканка — а значит, вероятнее всего, сторонница демократов). Чиновница очень участлива к проблемам мигрантов. Настолько, что она прямо-таки наклоняется к журналистке и шепчет ей: «Приводи своего парня, у него не будет никаких проблем».

Другая женщина — тоже должностное лицо — добавляет, что у них на участке не было проблемы с голосующими негражданми-DACA, сказав: «У нас их много». «У вас их много?» — переспрашивает журналист. «Мммм. От досрочного голосования — целая куча. Тонны избирателей DACA. Все окей».

Хотелось бы мягко отметить: вторая работница американского УИК тоже, что вполне очевидно, темнокожая демократка.

На фоне подобного скандала (который, впрочем, никто раздувать не собирается — республиканцы ведь победили) совсем уж мелкими кажутся вот такие известия все из того же Техаса.

Так, на выборах в окружную палату округа Уильямсон неисправная машина для голосования могла изменить результат выборов в Остине (столица штата, между прочим). Там демократка Стейси Хакенберг опередила действующего депутата — республиканку Джуди Хоббс — всего на 57 голосов.

Но!

Во время досрочного голосования машина (что-то вроде нашего КОИБ — комплекса обработки избирательных бюллетеней) перестала работать, и 114 голосов не были учтены. Да, бюллетени были восстановлены, но оказалось, что в штате нет законов, позволяющих пересчитывать голоса, если машина сломалась. Глава избиркома округа Крис Дэвис подал петицию 15 ноября, чтобы их подсчитать. 20 ноября суд распорядился, чтобы 114 голосов были пересчитаны и добавлены к окончательным результатам выборов.

Но что интересно: в единственной официальной публикации, которая появилась потом, говорится, что голоса «извлечены... из материнской платы компьютера и официально добавлены», при этом цифра 114 превратилась в 100. Причем раскидали их «пропорционально»: 66 — победительнице, 34 — проигравшей. Очевидно, «для успокоения публики».

Понятно, что никто ничего проверять не стал, да и вряд ли будут. Это «демократия», здесь принято верить на слово. Всем — кроме русских. А они (в лице информационного агентства USA Really) еще и воду мутят, вопросы разные задают. За что и приравнены к иностранным агентам. Потому что интересоваться всем описанным выше могут только «враги американской государственности»...

«Самые честные выборы». Часть 4: Мигранты, деньги и практически два ствола

«Самые честные выборы». Часть 3: Подвозы и вбросы

«Самые честные выборы». Часть 2: «Синяя жара» во Флориде

«Самые честные выборы». Часть 1: Теория и практика большого электорального взрыва в США