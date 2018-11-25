Сближение корабля ФСБ с судами ВМСУ в Черном море попало на видео

Симферополь, 25 ноября. В Сети появилось видео ФСБ, на кадрах которого запечатлено сближение корабля российских пограничников с судами военно-морских сил Украины (ВМСУ), которые незаконно вторглись в территориальные воды России в Черном море.

На кадрах видеоролика, опубликованного телеканалом «Звезда», видно, как российский пограничный корабль сопровождает украинские суда. При этом корабли ВМСУ периодически совершают опасные маневры.

В воскресенье утром три украинских военных корабля незаконно вошли в территориальные воды России в нарушение Конвенции ООН и продолжили движение к Керченскому проливу. Как напомнили представители погрануправления ФСБ России по Крыму, в акватории пролива действует разрешительный порядок движения и стоянки судов, который нарушили украинские морские суда.

Проход под Крымским мостом был заблокирован сухогрузом, рядом расположились три военных катера, которые ожидали приближения кораблей ВМСУ. Однако позднее сообщалось, что проход через Керченский пролив был открыт.

Многие эксперты назвали действия Киева провокацией, а глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков выразил мнение, что приказ поступил напрямую от президента Украины Петра Порошенко.