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Массовое ДТП произошло на трассе перед въездом в Уфу

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Массовое ДТП произошло на трассе перед въездом в Уфу

Уфа, 25 ноября. Около 10 легковых автомобилей попали в аварию перед въездом в Уфу, пострадавших в результате столкновения нет.

Массовое ДТП произошло вечером воскресенья на трассе Уфа-Аэропорт перед въездом в город. Около 19.30 по местному времени (17.30 по Москве) несколько машин из-за обильного снега столкнулись, что привело к блокировке движения на трассе, передает РИА Новости

Как сообщили представители госавтоинспекции Башкирии, в аварии никто не пострадал, а автомобили получили лишь механические повреждения. 

«На месте работают сотрудники ГИБДД», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Петербурге за сутки произошли несколько аварий из-за гололеда, к образованию которого привели снегопады и перепады дневных и ночных температур. Жители Северной столицы сообщают в соцсетях о ДТП в разных районах города.

Автор: Екатерина Кухарева
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