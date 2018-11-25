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«Муж до сих пор не знает»: жительница Иркутска перевела миллион рублей лжеактеру Крису Хемсворту

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«Муж до сих пор не знает»: жительница Иркутска перевела миллион рублей лже-актеру Крису Хемсворту

Иркутск, 25 ноября. Жительница Иркутска перевела 980 тысяч рублей мошеннику, который представился популярным актером Крисом Хемсвортом.

В полицию Иркутска обратилась 42-летняя женщина. Доверчивая дама познакомилась в социальных сетях с мужчиной, который представился актером Крисом Хемсвортом. Женщина вступила в виртуальную переписку, предполагая, что общается с известным голливудским актером Крисом Хемсвортом, получившим широкую известность благодаря роли Тора в фильмах по комиксам Marvel.

Позднее «Хемсворт» сообщил, что у него возникли трудности, и попросил о помощи, предупредив, что с ней свяжется его юрист. На связь с женщиной вышел адвокат псевдоактера. Адвокат сообщил, что «Хемсворт» намерен приехать в Иркутск, однако необходимо оплатить визу, страховку и стоянку частного самолета. После этого жительница Иркутска взяла в кредит 980 тысяч рублей и перевела их голливудской звезде.

«Мой муж до сих пор ничего не знает. Как буду расплачиваться с кредитом втайне от супруга, не знаю. Скорее всего, совру, мол, урезали зарплату», — рассказала жертва мошенника в комментарии «КП».

Женщина осознает, что мошенника уже найти, однако все равно решила обратиться с заявлением в полицию.

Автор: Артем Никулин
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