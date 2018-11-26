Сирия, 26 ноября. Отряды ИГ1 развивают контрнаступление против курдов на юго-востоке Дейр-эз-Зора. Ополченцы-арабы совершили ряд нападений на объекты SDF**** в Ракке и Хасаке. «Джебхат ан-Нусра»1*** направила боевиков в города к западу и к северо-востоку от Идлиба для подавления мирных митингов, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская свободная армия** (ССА): заблокировала несколько поселений в северной части Алеппо в рамках операции против боевиков, пытающихся выйти из-под контроля Анкары.

«Исламское государство»1 (ИГИЛ1): взяло под свой контроль трассу Хараедж — Абу Хаммам, ранив и убив около 20 радикалов SDF.

Курды: утверждают, что отбросили бандгруппы ИГ к северным окраинам Хаджина; перебросили свои отряды спецназа на юго-восток Дейр-эз-Зора; арестовали ряд лиц арабской национальности в Ракке и Хасаке, якобы причастных к атакам на объекты YPG; организовали усиленную подготовку новых бандгрупп «Асайиш» в Ат-Табке; несут потери из-за атак арабов-ополченцев на северо-востоке САР.

«Ахрар аш-Шам»: усиливает позиции в северо-западной части Сирии в связи с активизировавшимися конфликтами с другими группировками по поводу раздела сфер влияния.

«Джебхат Фатх аш-Шам»1 («Джебхат ан-Нусра»): направила боевиков в города к западу и к северо-востоку от Идлиба для подавления мирных митингов.

Провинция Алеппо

К северо-востоку от Алеппо в зоне оккупации Турции бандформирования Сирийской свободной армии (ССА) продолжают операцию против боевиков, пытающихся выйти из-под контроля Анкары. По информации Twitter-канала (@FSAPlatform), протурецкие радикалы блокировали населенные пункты Суран, Аршаф и Ихтеймилат с целью проведения розыскных мероприятий. В общей сложности на этом направлении задействованы свыше ста радикалов ССА. Ранее подобные действия проводились в Африне, где в ходе вспыхнувших столкновений обе стороны понесли серьезные потери, также были ранены и убиты десятки жителей. В ряде других городов северной части провинции отдельные бандгруппы исламистов добровольно сдались союзным Анкаре боевикам.

Провинция Дейр-эз-Зор

Террористы «Исламского государства» развивают контрнаступление на юго-востоке Дейр-эз-Зора. По данным местного Twitter-ресурса (@DeirEzzor24), несколько сотен джихадистов атаковали позиции Сирийских демократических сил (SDF) в окрестностях поселения Аль-Бахра с использованием нескольких «джихад-мобилей». В результате им удалось взять под свой контроль трассу Хараедж — Абу Хаммам и полностью заблокировать Аль-Бахру и Хараедж. В результате курды потеряли порядка 20 бойцов ранеными и убитыми.

Между тем курдское новостное агентство Hawar утверждает, что отрядам SDF при помощи артиллерии западной коалиции во главе с США удалось отбросить бандформирования ИГ к северным окраинам Хаджина. Тем не менее, по его данным, ожидается, что исламисты в ближайшее время смогут нарастить ударную группировку за счет стягивая сил из Абу Хасана и Аш-Шаафы, после чего они могут возобновить нападения на объекты «Демократических сил» в районе Аль-Бахры. В целях недопущения дальнейшего продвижения бандгрупп ИГИЛ курды направили в этот регион отряды спецназа SDF, передает канал в Twitter Step News Agency.

Провинция Идлиб

На оккупированных исламистами территориях в зоне «Большого Идлиба» не прекращаются стычки из-за разногласий по поводу раздела сфер влияния в регионе. Для усиления своих позиций главари «Ахрар аш-Шам» перебросили дополнительные бандгруппы в населенный пункт Кафр-Авейд к юго-западу от Идлиба, а также усложнили пропускной режим на этом направлении, сообщает портал Qasioun News. Кроме того, согласно его сведениям, прибытие новых отрядов протурецких исламистских сил было зафиксировано в окрестностях поселения Хан Аль-Асаль в нескольких километрах от Алеппо.

В ряде районов провинции активизировались протестные акции, участники которых выступают против оккупации джихадистов. С целью подавления митингов «Джебхат ан-Нусра» и другие наиболее радикальные группировки направили несколько бандформирований своих боевиков в города Тель-Хадия и Файлун к северо-востоку и к западу от административного центра соответственно.

Провинция Ракка

Курдские «полицейские» отряды «Асайиш» провели мероприятия по выявлению лиц, причастных к атакам позиций «Демократических сил» в северо-восточных провинциях САР. В ходе данных рейдов в городах Хунейз к северу от Ракки и Тель-Дахаб к северо-востоку от Хасаки были задержаны больше десяти лиц арабской национальности, передает местный Twitter-канал (@Raqqa_SL). Кроме того, в связи с ростом активности арабов-ополченцев, выступающих против произвола курдских главарей в Ат-Табке была организована ускоренная подготовка дополнительных бандгрупп «Асайиш», которая проводится под руководством военных инструкторов армии США.

Провинция Хасака

Ополченческие арабские отряды совершили серию нападений на объекты радикалов SDF в провинциях Хасака и Ракка. Так, по информации Fars News, в окрестностях Аш-Шаддади был атакован патрульный автомобиль «Демократических сил». Между тем в районе поселка Аль-Аджиль к юго-западу от Ракки ополченцы активировали взрывное устройство около блокпоста курдских группировок. В ходе обоих нападений было убито несколько боевиков «Демократических сил». Данная активность местных военизированных отрядов связана с продолжающейся деятельностью главарей SDF, направленной на притеснение арабского населения, которое составляет большинство на северо-востоке Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)