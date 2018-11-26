Под кокаином лучше заходит: как на самом деле прошла конференция Ходорковского в Праге

На форум бывшего преступника — олигарха собрались не интеллектуалы, а озлобленные русофобы, живущие на американские деньги.

Конференция «Россия вместо Путина», организованная по инициативе беглого и осужденного в России олигарха Михаила Ходорковского, проходит в чешской столице с 23 по 25 ноября в роскошных интерьерах Grandior Hotel Prague. Мероприятие проспонсировал сам опальный олигарх, которого в России ждут следователи, и фонд небезызвестного русофоба Вильяма Браудера.

Попасть на конференцию можно было только по заранее поданной заявке и регистрации. Причем журналистам, лояльным России, вход на форум закрыли. Даже тех, кто потратился на перелет и уже имел приглашение, просто не пустила охрана.

«Мы не для журналистов или России работаем, а для клиента», — бросил один из организаторов на вопрос одного из гостей, почему непредвзятым журналистам нельзя освещать форум.

Однако корреспонденту Федерального агентства новостей удалось попасть на мероприятие и узнать, что происходило на тусовке «сливок российской оппозиции» на самом деле.

На мероприятии обсуждали несколько «пулов» — политика, экономика, медиа, правозащита, геополитика. Затрагивались темы прав заключенных в России и «как будет жить Россия без Путина». Ходорковский отдельно собирал волонтеров и рассказывал про свою жизнь, про то, как сидел в тюрьме и как его там пытались зарезать. Как видите, ничего нового — он рассказывает эту ложь на каждой своей конференции.

На вас денег нет

Среди участников конференции — представители признанной нежелательной в нашей стране «Открытой России» и одиозные «знатоки» нашей страны — журналисты российских и западных оппозиционных СМИ. Только от «Новой газеты» было около 10 авторов. Весело гуляли ручные «Радио Свобода», «Сибирь. Реалии» и «Голос Америки».

И если присутствие этих людей вполне объяснимо, (давно известно, что редакцию кормят западные спонсоры и сам олигарх), то участие в форуме представителей «Эха Москвы» вызвало вопросы. Даже у Ходорковского. Олигарх прямо заявил в приватной беседе известной радиоведущей Татьяне Фельгенгауэр, что денег ни лично ей, ни радиостанции он не даст.

«Вам и так платит «Газпром», чтобы вы против родины воевали», — заявил он.

Что наверняка стало ударом для присутствовавших на мероприятии сотрудников «Эха». Таких было около 10 человек.

Коротков на обочине

Печально известный фантазер «Новой газеты» Денис Коротков, отметившийся несколькими фабрикациями в последние месяцы, тоже приехал в Прагу. Тоже за деньгами. Для себя или для сопровождавших его в городе «друзей», говоривших между собой на украинском языке, — вопрос.

Однако «великому комбинатору» фактов на форуме оказались не слишком рады. Сначала его вообще отказались пускать. Лишь после ряда звонков неким людям и унижающих просьб «журналист» оказался в отеле. Происходило это, кстати, на глазах у всех присутствующих. Как Коротков согласился на такое унижение, непонятно.

Зато понятно, почему коллеги и союзники по взглядам избегали Короткова. Говорить с ним не хотели ни гости, ни хозяин вечеринки. На просьбу об аудиенции Короткову было отказано. Источник выяснил, что новоявленный «лжерасследователь», скорее всего, планировал продать определенную информацию, но она оказалась не нужна. Как и сам Коротков, отработавший свой ресурс и заодно оскандалившийся из-за «фейковых» публикаций.

Контрафакт важней идеологии

Тема денег, продажи чего-то Михаилу Ходорковскому вообще как будто стала главной темой форума. Именно о деньгах больше всего говорили гости в кулуарах. Многие жаловались на «подешевевшую» вечеринку — в прошлый раз, мол, было лучше. Банкет действительно интересовал журналистов и профессиональных оппозиционеров много больше хозяина форума (да и вообще всего, что говорилось со сцены).

Когда на выступлении беглого олигарха один из участников форума появился со слегка расширенными зрачками, другой поинтересовался, что случилось.

«Под белым лучше заходит, — был ответ. — Не могу его на трезвую [голову] слушать».

И добавил нецензурное слово, синоним простому «надоел».

Пока, например, Елена Лукьянова рассказывала о судах и заключенных, слушатели обсуждали проект по вывозу алкоголя: нужно побольше купить в дьюти-фри. Хвастались и тем, кто больше ввез в страну Евросоюза блоков сигарет и водки. Шпана на выезде, а не журналисты и политологи.

Причина такой апатии — набившие оскомину темы. Никто из ораторов не сказал ничего нового или конкретного. Домыслы, собственные размышления. Доходило до того, что некоторые гости просто уходили из зала. В поисках выпивки. А на следующий день жаловались на головную боль. А кое-кто резко заболел насморком. Но не от холода, а опять же от белого порошка. Явно не стирального.

«Барщину отбываем: послушал, отметился, уехал, — неожиданно признался один из гостей корреспонденту ФАН пьяным голосом в мужском туалете. А на вопрос, зачем тогда приехал, ответил просто: — За баблом».

Денег на мероприятии хотели все. Журналисты, оппозиционеры, бизнесмены. Один гость из Латвии предложил Ходорковскому открыть дело в Прибалтике. Помещение, компьютеры, Интернет. Люди за деньги пишут по соцсетям, как в России плохо жить.

«Половина денег ваша, половина — их», — прозвучала фраза.

«Их» — то есть американские.

Больше грязи – больше денег, правда ничего не стоит

Иностранцы пользовались особенной популярностью на форуме. Обещали деньги, те самые, за которыми и приехали гости. Но не просто так.

Во-первых, они тоже не слишком обрадовались речам Ходорковского со сцены.

«Вы недостаточно четко расставили акценты, нужно было уделить внимание вмешательству Кремля в выборы США», — упрекнул олигарха представитель Госдепа в беседе после выступления.

Тот парировал, что нужной информации у него нет и неплохо было бы Вашингтону самому разобраться наконец в этой темной истории, так напоминающей фейк.

На что господина Ходорковского предостерегли: «Тогда вы должны иметь в виду, что однажды просто лишитесь финансирования ваших проектов».

Во-вторых, получить «финансирование» мог почти любой из присутствовавших. Задача — уехать в США, написав при этом книгу об ужасах жизни в России, зверствах полиции, самодурстве министров и обязательно плохом Кремле. Вторая часть задачи — полноценное интервью обо всем написанном. Гости отказывалась. Но не из-за взглядов или отсутствия фантазии, многие на таких выдумках зарабатывают, а потому что американцы предлагали слишком мало.

Мы здесь власть

Несмотря на скучные речи и обедневшего хозяина, в целом настроение у присутствовавших на конференции было приподнятым. Все-таки кое-какие деньги им обещали, накормили и напоили. Они повидали своих «родственников» по лагерю и показали себя. За чужие рубли, доллары и евро жить легко, легко писать что угодно и что угодно продавать, начиная от совести, заканчивая страной.

Вот только в головах участников — другое.

Что именно — сформулировал живущий в Лондоне публицист Олег Кашин. Говоря с Мариной Литвинович о том, «дотянутся» ли до присутствующих власти России, он ответил, что бояться ему нечего: он фигура публичная.

«Мы здесь власть», — бросил он.

Вероятно, имея в виду отель, Чехию или Лондон. Потому как ни Кашин, ни Литвинович, ни Ходорковский, ни Госдеп со всеми их деньгами и сворой дорогих или не очень журналистов властью в России не являются. Но, видимо, они об этом уже забыли. Пора напомнить.