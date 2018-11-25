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Супругу бывшего премьера Украины обокрали в Киеве

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Супругу бывшего премьера Украины обокрали в Киеве

Киев, 25 ноября. Неизвестные похитили черную сумку из машины супруги бывшего премьера Украны Анатолия Кинаха.

Марина Кинах заявила, что «в шоке» от инцидента. Она попросила грабителей «вернуть сумку за вознаграждение», пишут украинские СМИ. Супруга чиновника обратилась за помощью в полицию.

Нацполиция Украины выясняет обстоятельства происшествия. Возбуждено уголовное дело по статье о краже, правоохранители просматривают камеры видеонаблюдения с места преступления.

9 ноября неизвестные похитили пакет с едой из сумки спикера Генпрокуратуры Украины Андрея Лысенко. Он сообщил о происшествии в соцсетях, добавив, что не обиделся. Напомним, что в Киеве чиновники неоднократно подвергались нападениям грабителей.

Автор: Ирина Селезнева
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