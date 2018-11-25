Военные РФ и Индии отработали уничтожение диверсионных групп на учениях «Индра-2018»

Нью-Дели, 25 ноября. Военнослужащие из России и Индии в рамках совместных учений «Индра-2018» отработали задачи по уничтожению диверсионных групп условного противника. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО).

«Сегодня в индийском штате Уттар Прадеш на полигоне «Бабина» военнослужащие Восточного военного округа и подразделения Вооруженных сил Индии продолжили решение задач в ходе активной части двустороннего российско-индийского учения «Индра-2018», — говорится в сообщении ведомства.

По задумке организаторов «незаконные бандформирования» отказались подчиниться властям, предварительно захватив контроль над населенными пунктами и взяв в заложники мирных жителей. Участники маневров во время учений деблокировали по запросу правительства Индии захваченную «боевиками» дорогу и уничтожили наблюдательные пункты условного противника, а затем двинулись к «захваченной деревне»

В другом эпизоде военнослужащие уничтожили диверсионные группы, которые устроили засаду, заминировав возможные маршруты движения объединенных сил.

Напомним, учения «Индра-2018», которые ежегодно проводятся совместными усилиями России и Индии, проходят с 19 по 28 ноября. В прошлом году маневры «Индра-2017» были торжественно открыты во Владивостоке, тогда российские и индийские бойцы продемонстрировали зрителям виды национальной борьбы. А в 2016 году во время учений специалисты частей РХБЗ применили тяжелые огнеметные системы ТОС-1.