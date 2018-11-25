В Госдуме назвали Порошенко «президентом войны» после провокаций ВМС Украины

Москва, 25 ноября. Провокация военно-морских сил Украины в Черном море в очередной раз доказывает, что глава украинского государства Петр Порошенко — «президент войны». Об этом заявил заместитель председателя Госдумы Петр Толстой.

Парламентарий отметил, что действия украинских военных кораблей являются наглой провокацией со стороны Украины, попытка развязать вооруженный конфликт в Керченском проливе.

«По всей видимости, это сделано киевскими властями для того, чтобы способствовать эскалации ситуации, и лишний раз доказывает, что Порошенко — это президент войны», - написал Толстой на своей странице в Facebook.

Он также добавил, что до тех пор, пока Порошенко будет занимать должность президента украинцам не стоит надеяться на прекращение войны в Донбассе. Толстой подчеркнул, что подобный предвыборный ход погубит политика, который пытается заработать популярность за счет конфликта с Россией.

Напомним, 25 ноября три корабля военно-морских сил Украины нарушили границу России в Черном море, после чего направились в сторону Керченского пролива. Экипажи украинских судов отказались подчиниться законным требованиям российских пограничников. Позднее два украинских военных корабля вышли из морского порта Бердянска и направились к Керченскому проливу, где в настоящее время находятся три судна ВМС Украины.