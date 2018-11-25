Трамп похвалил себя за падение мировых цен на нефть

Вашингтон, 25 ноября. Президент США Дональд Трамп назвал своей заслугой снижение мировых цен на нефть, при этом напомнил американцам о снижении уровня инфляции. Об этом он написал в Twitter.

23 ноября цена за баррель нефти марки Brent снизилась до 59,8 долларов США. В последний раз такой показатель наблюдался в октябре прошлого года.

«Как замечательно, что цены на нефть падают (скажите спасибо президенту Т)», — написал Трамп.

Американский президент добавил, что налоговая реформа дает свои результаты и ее можно включить в число хороших новостей. Ранее Вашингтон объявил о санкциях на экспорт нефти из Ирана, но разрешил восьми странами покупать черное золото в течение трех месяцев.

Трамп поблагодарил Эр-Рияд за подход к ценообразованию на рынке нефти и попросил предпринять шаги для ее дальнейшего удешевления.