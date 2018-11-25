Сирия, 25 ноября. Коалиция США тайно переправляет вооружение на американские военные базы в САР. Специалисты войск РХБЗ ВС РФ подтвердили факт химического заражения местности в Алеппо. Один из бойцов SDF**** был убит в результате нападения ИГ1 в Ракке, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: подверглись обстрелам исламистов на севере Хамы; обнаружили склад боевиков и захватили в плен одного из террористов ИГ в Эс-Сувейде.

«Исламское государство»1: совершило новое нападение в городе Ракка.

Курды: публикуют неподтвержденные сведения о захвате города Аль-Бахра в провинции Дейр-эз-Зор.

Международная коалиция: тайно поставляет вооружение на американские военные базы в Сирии.

Провинция Алеппо

Появились уточненные данные об итогах боевых вылетов российской авиации в западной части региона. Согласно заявлению официального представителя Минобороны России Игоря Конашенкова, точеные авиаудары военных самолетов ВКС РФ пришлись по огневым позициям джихадистов. Стало известно, что факт химического заражения был официально подтвержден специалистами подразделений радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ. Об этом сообщил представитель войск РХБЗ подполковник Константин Потемкин. Кроме того, в демилитаризованной зоне сотрудникам разведки российской группировки войск в САР удалось обнаружить оружие, которое использовалось для нанесения ударов по административному центру провинции. При этом отмечается, что джихадисты намеревались повторить атаку. Напомним, по данным новостного портала SANA News, в ночь с субботы на воскресенье боевики нанесли удары по мирным районам Алеппо снарядами с ядовитым хлором, в результате чего с приступами удушья были госпитализированы порядка ста местных жителей.

Провинция Дейр-эз-Зор

На юго-востоке Сирийской Арабской Республики (САР) не прекращаются ожесточенные столкновения между курдами и террористами «Исламского государства». Агентство новостей Al Masdar News сообщает о том, что, утратив часть территорий «Хаджинского кармана», курдские отряды предприняли попытку контратаки с целью вернуть захваченный боевиками город Аль-Бахра, а также окраины населенного пункта Гаранидж. По словам активистов SDF, курдам удалось отбить потерянные районы, тем не менее официальные новостные порталы данные сведения пока не подтверждали. Кроме того, Twitter-канал (VivaRevolt) заявляет о том, что бойцы «Демократических сил Сирии» (SDF) якобы взяли в плен так называемого министра внутренних дел самопровозглашенного государства.

Между тем силы международной коалиции, возглавляемой США, продолжают поставлять курдам оружие и военную технику. Анонимный представитель SDF сообщил о том, что в САР были направлены около 300 транспортеров с пулеметами, ракетами, гаубицами, бронемашинами и пикапами. Отмечается, что, несмотря на заявления Вашингтона о необходимости вооружения для противостояния террористам, оно было доставлено на склады американских военных баз. Притом груз тайно перевозят ночью, дабы не привлекать внимание турецкой прессы, передает источник.

Провинция Ракка

В городе Ракка произошло новое нападение террористов «Исламского государства». Согласно информации информационного портала Al Masdar News, на это раз один из боевиков совершил вылазку в районе так называемой Белой улицы, застрелив члена «Демократических ил Сирии» (SDF). Напомним, несколько часов назад также поступали данные об атаке, проведенной джихадистами террористической группировки на улице Аль-Китар, в результате которой был убит еще один из курдских бойцов. Таким образом, в регионе продолжают активно действовать подпольные ячейки ИГИЛ1, в то время как курды не предпринимают никаких действий для предотвращения дальнейшего распространения террористической угрозы.

Провинция Хама

Боевики вооруженной оппозиции продолжают провоцировать обострение боевых действий в северной части региона, обстреливая территории, подконтрольные Сирийской арабской армии (САА). Интернет-портал Jisr TV сообщает о том, что исламисты вновь открыли огонь по электростанции в населенном пункте Мхарде. Напомним, прежде удары радикалов неоднократно приводили к повреждению линий электропередач, в результате чего в некоторых частях провинции было нарушено электроснабжение. Таким образом, исламисты не перестают нарушать режим прекращения огня, установленный на линии соприкосновения сил в рамках Меморандума 17 сентября.

Провинция Эс-Сувейда

Новостное агентство Al Masdar News сообщает о том, что военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) продолжают обследовать территорию плато Ас-Сафа, зачищенного от радикалов «Исламского государства» в начале недели. Сообщается, что правительственные войска обнаружили крупное хранилище с оружием и боеприпасами, принадлежавшее джихадистам. Кроме того, силы САР захватили в плен одного из боевиков террористической группировки, который скрывался в пещере. Напомним, военная операция САА на данном направлении была осложнена из-за пересеченной местности, однако при поддержке проасадовских ополченческих формирований частям САА удалось благополучно завершить зачистку данных территорий.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)