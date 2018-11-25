Медведевой теперь нужно попасть в команду на чемпионате России — Авербух

Москва, 25 ноября. Российской фигуристке Евгении Медведевой, которой не удалось пробиться в финал Гран-при, по силам вернуть все на исходную, теперь ей нужно попасть в команду на чемпионате России. Такое мнение выразил известный хореограф Илья Авербух.

По его словам, неудачное выступление российской спортсменки на этапе Гран-при во Франции вовсе не говорит о завершении карьеры. Медведева, отметил Авербух, талантлива и показывала во время выступления такие результаты, которые не под силу ее соперницам.

Спортивные качества, которые нужны для победы, у фигуристки есть, теперь ей нужно сконцентрироваться на чемпионате России, который пройдет в Саранске с 19 по 23 декабря, указал тренер.

«Конкуренция внутри сборной очень высока. И сейчас Медведевой все силы надо бросить на то, чтобы попасть в тройку и отобраться на чемпионат Европы и мира. А там потихоньку возвращать свои позиции», — цитирует его KP.Ru.

Напомним, российская фигуристка не попала в тройку лучших, заняв лишь четвертое место на этапе Гран-при во Франции. Данный результат не позволил Медведевой завоевать путевку в финал турнира, который пройдет с 6 по 9 декабря в Ванкувере.

Канадский специалист Брайан Орсер, тренирующий российскую фигуристку, признался, что разочарован результатом подопечной, однако заверил, что всегда будет верить в россиянку.