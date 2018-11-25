«Показать плохих русских»: капитан назвал цель провокации ВМС Украины

Москва, 25 ноября. Корабли военно-морских сил Украины, нарушившие государственную границу РФ, пытаются спровоцировать Россию. Об этом заявил капитан первого ранга запаса, профессор Борис Усвяцов.

Эксперт отметил, что согласно международным нормам и правилам украинские корабли должны были запросить разрешение на вход в экономическую зону России, однако действия Киева являются «специальным демаршем».

«Украинцы просто ищут повод, чтобы показать своим начальникам в США и Евросоюзе, какие русские плохие, а они — белые и пушистые. Им было несколько официальных предупреждений, все это зафиксировано. Пограничные руководители приняли решение — вытолкнуть из территориальных вод. Они дали команду «навал», — рассказал Усвяцов в комментарии телеканалу «360».

По его словам, украинская сторона рассчитывала, что российские военные откроют огонь, после чего власти Украины «на весь мир закричали, что Москва перешла к открытым боевым действиям в Азовском море».

Минувшим утром три украинских военных корабля нарушили государственную границу РФ в Черном море, после чего направились в сторону Керченского пролива. При этом экипажи украинских кораблей отказались подчиниться законным требованиям российских пограничников. Позднее еще два украинских военных корабля вышли из морского порта Бердянска и направились к Керченскому проливу, где находятся три судна ВМС Украины, устроившие провокацию утром.