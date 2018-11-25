«Говорит глупости»: в Европарламенте прокомментировали слова главы МИД Чехии о «российской угрозе»

Прага, 25 ноября. Депутат Европарламента Яромир Когличек объяснил слова главы МИД Чехии Томаша Петршичека о «российской угрозе» неопытностью молодого дипломата.

Накануне министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек назвал Россию «угрозой» для Праги и других членов Европейского союза. Глава МИД Чехии заявил, что Москва представляет «реальный риск». При этом дипломат не смог привести никаких аргументов, подтверждающих данное заявление.

Когличек отметил, что 37-летний глава МИД Чехии не обладает собственными идеями в области внешней политики, поэтому говорит глупости, в надежде удержать свой пост.

«Я еще не заметил у него никаких признаков собственных идей, которые он выдвигал бы во внешней политике. Видимо, думает, что всегда лучше укрыться за Большим братом, потому и говорит такие глупости. Он явно хочет удержать свой пост», — сказал Когличек.

Он также добавил, что все взрослые люди, интересующиеся ситуацией в мире, прекрасно осознают, что наибольшую опасность представляет непредсказуемая политика США.

Ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, заявил, что Прага не считает Россию «угрозой». Глава чешского правительства отметил, что Чехия должна вести активный диалог с Россией, а также стремиться к нормализации отношений между Москвой и Евросоюзом.